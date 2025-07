Izzo e De Stefano. “Il grande inganno di Marano: parte dell’opposizione è il megafono del sindaco”

Condividi

Visite: 276

47 Visite

Marano città offesa e vilipesa da palazzinari senza scrupoli e professionisti dal camice bianco con il pallino della politica e delle quote azionarie in cooperative e imprese del cemento che l’ hanno trasformata da ridente città ai piedi della collina dei Camaldoli con una agricoltura fiorente, in un deserto senz’anima, dove negli ultimi anni con amministrazioni di sinistra vivere é diventato impresa ardua. Città che é in cerca di una propria entità politica per il connubio esistente di un’ alleanza celata atipica di sinistra che governa con sinistra all’ opposizione che strizzano l’occhio a destra, diventando megafono del Sindaco e della sua amministrazione.

Già alle scorse elezioni amministrative al ballottaggio alcuni candidati di destra rimasero folgorati sulla via di Damasco e invitarono a votare per il candidato del PD. Durante i primi due anni di questa consiliatura basta rileggere gli atti del Consiglio Comunale per rendersi conto che la situazione non é cambiata, anzi altro personale politico si é aggiunto a questo tacito accordo. La riprova di questo accordo celato sta negli gli atti della delibera della scuola di S. Rocco con intermediari e il voto favorevole della maggioranza e di parte dell’ opposizione ,passando per il silenzio assordante sull’atavico sperpero di denaro pubblico a favore di privati per gli uffici del giudice di pace, da sola questa situazione fa tremare i polsi.

Poi vi sono altre questioni che attendono chiarificazioni e sviluppi la vicenda dei box di via Adda confiscati alla camorra, la posizione assunta dal Sindaco nell’ ultima riunione tenutasi in Prefettura per l’ acquisizione di beni confiscati al patrimonio comunale, il via vai nella casa comunale di personaggi vicino a famiglie chiacchierate della città senza averne titoli, insomma un tutto “vogliamoci bene”, in nome di che cosa? Solo un intervento chiaro univoco delle autorità può dirimere una situazione così delicata per ridare slancio a una politica con la P maiuscola fatta di coerenza e rispetto degli elettori.

I Consiglieri Comunali De Stefano Salvatore Izzo Michele

Ovvero, ciò che Terranostranews ha scritto per mesi e anni, subendo attacchi e offese di ogni genere da certi vergognosi esponenti politici del territorio.

La Redazione

