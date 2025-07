Marano, Tari e polemiche. Lo Sportello del cittadino: “Troppi disservizi, si paga troppo”

Condividi

“Lo Sportello dei diritti del cittadino informa i cittadini di Marano che è a disposizione e che in presenza di una raccolta rifiuti irregolare o assente, è possibile richiedere una riduzione della TARI, la tassa sui rifiuti. La legge prevede che, in caso di disservizi nella raccolta, i cittadini abbiano diritto a una riduzione della tassa, che può arrivare fino al 40%. Per ottenere questa riduzione, è necessario dimostrare il disservizio, ad esempio, con documentazione fotografica o segnalazioni al Comune. Nella recente ordinanza della Cassazione n. 2374/2023, si afferma che la riduzione della Tari non è una semplice facoltà del Comune, ma un vero e proprio obbligo, a norma dell’art. 59, comma 4, D.lgs. 507/1993 sulla tassa rifiuti, secondo cui “il tributo è dovuto nella misura ridotta se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta”.

Il servizio pubblico di nettezza urbana è riservato al Comune, che ne ha piena responsabilità, pertanto, se il servizio non viene erogato come previsto, la TARI dovrà essere abbassata a patto che lo scostamento sia grave e perdurante senza vi sia un nesso di causalità tra la condotta e l’evento. La riduzione non è un risarcimento per i danni causati dalla mancata raccolta dei rifiuti o una sanzione per il Comune, ma serve a ripristinare l’equilibrio impositivo tra le prestazioni erogate e i costi generali del servizio, che sono significativamente alterati in presenza di una situazione difforme dalle regole stabilite.

Il servizio insufficiente o inesistente determina la riduzione non inferiore al 60%, con conseguente pagamento del 40% del totale importo a norma di legge.! Per tali motivi la cittadinanza può unirsi e rivolgersi con i supporti fotografici zona per zona e firmare una classe action e azioni in autotutela e richieste di riduzione tramite il qui presidente scrivendo allo sportellodirittidelcittadino@gmail.com o tramite whatsapp info : 3387222292 , spero siate in tanti perché solo la forza del popolo e di tutti ci potrà dare ragione ! Vi aspettiamo”.













