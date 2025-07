Corse clandestine a Cicciano con i video sui social. Carabinieri denunciano due ragazzi

Condividi

Visite: 14

25 Visite

Corse clandestine durante la notte. É questa la segnalazione che diversi cittadini hanno mandando ai carabinieri della stazione di Cicciano. Il luogo della competizione via Alveo Avella.

Rombi, ruote che stridono e urla in piena notte che finiscono anche sui social con tanto di video che immortalano le corse. Scene che forse nella mente di chi le vive ricordano adrenalina hollywoodiana alla Fast and furious. Ma qua siamo ben lontani dalle auto da decine di migliaia di dollari e Toretto è un personaggio dei film.

I carabinieri hanno effettuato le indagini che hanno permesso di accertare come nella notte dello scorso 2 luglio due ragazzi incensurati di 18 anni a bordo delle rispettive auto avessero dato vita alla corsa illecita.

I due piloti sono stati denunciati. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per verificare l’esistenza di eventuali altre corse illegali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews