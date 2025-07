Regionali Campania, Donzelli: “Per noi è Cirielli il candidato migliore, ma siamo aperti al confronto”

Condividi

Visite: 25

22 Visite

“Edmondo Cirielli è il candidato che propone Fratelli d’Italia e che riteniamo sia il miglior candidato possibile. Poi ovviamente ci confronteremo con gli alleati, sceglieremo in ogni regione, non solo in Campania, ma anche in Veneto, in Toscana, il miglior candidato possibile. Anche in Val d’Aosta, sebbene lì si voti con il proporzionale. Non è nostra intenzione mettere le bandierine di partito a tutti i costi” così il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, a margine dell’incontro organizzato a Napoli dall’Ecr, intitolato “European Awareness Day, is the Mediterranean shaping Europe’s future?”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews