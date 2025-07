Condividi

Una donna è morta e altre sei persone sono rimaste ferite a Terracina, in provincia di Latina, dopo il crollo del tetto del ristorante ‘Essenza’, in via Tripoli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause del crollo, avvenuto intorno alle 22. La donna, la sommelier 31enne del locale, era stata estratta viva dalle macerie ma è deceduta nonostante i soccorsi.













