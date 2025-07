CLAMOROSO A WIMBLEDON: DIMITROV, AVANTI DI DUE SET, SI RITIRA: PASSA SINNER

Condividi

Clamoroso a Wimbledon: un Sinner sotto di due set conquista i quarti di finale dopo il ritiro per infortunio di Grigor Dimitrov. Decisamente in difficoltà Sinner: una scivolata iniziale gli causa un dolore al gomito. La sua performance è insufficienze e un Dimitrov impeccabile prende il largo portandosi su 2-0. Nel terzo set, durante una caduta il bulgaro accusa una forte fitta al pettorale destro. Non sarà in grado di riprendere il gioco. Sinner: “Non mi sento un vincitore, non ci sono parole”.

Una giornata in chiaroscuro per i colori azzurri. Non riesce a Lorenzo Sonego l’impresa compiuta da Flavio Cobolli qualche ora prima di lui. Il tennista torinese è costretto ad arrendersi a Ben Shelton nel match degli ottavi di finale a Wimbledon. Dopo aver ceduto il primo set, l’enfant prodige americano sale in cattedra. Con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(1) 7-5 è lui ad accedere ai quarti di finale dove troverà uno tra il nostro Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, in campo ora.













