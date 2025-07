LA FESTA DI SANTA GIUSTINA AD ARZANO

Condividi

Ad Arzano, è in pieno svolgimento la 3^ edizione della Festa di Santa Giustina.

È, questo, un evento straordinario per gli arzanesi, perché riscopre una delle loro tradizioni più amate e più antiche di questa città; infatti questa Festa ha cominciato ad essere celebrata più di un secolo e mezzo fa, dopo che, nel 1858, per interessamento dei Padri della Missione, furono traslate ad Arzano le spoglie di S. Giustina, una martire cristiana vissuta nel III secolo d. C.

Il culto di questa Santa si radicò subito, tanto che gli arzanesi non solo la elessero, al pari di Sant’Agrippino, patrona e protettrice di Arzano, ma addirittura le intitolarono la strada un tempo più importante del paese.

Per lei, poi, più che per l’altro Santo protettore, organizzavano ogni anno anche una festa.

A questo proposito resta memorabile quella del 1958, realizzata in occasione del Centenario della traslazione del corpo di S. Giustina (vedi foto).

La Festa ha continuato ad essere celebrata fino agli anni novanta del secolo scorso, per poi scomparire totalmente (negli ultimi 20 anni, oltre alla Messa Solenne ed alla processione, è stata rappresentata solo pochissime volte la Tragedia).

La “Pro-loco Arzanostra” Aps, nel 2023, al fine di discoprire e valorizzare il patrimonio storico, civile, religioso e culturale di Arzano, nonché per alimentare il senso di appartenenza dei suoi cittadini alla propria città, si è adoperata – e si sta adoperando – in tutti i modi, per far ritornare la Festa di Santa Giustina agli antichi splendori.

Quest’anno, dopo 3 Eventi che hanno riscosso grande successo (Santa Giustina incontra le scuole; Mostra fotografica su Santa Giustina; Conferenza con presentazione degli artisti della Tragedia), ce ne saranno altri altrettanto importanti ed emozionanti: l’8 luglio si terrà la Parata (la Santa sfilerà con i fedeli per le vie della città); il 9 luglio, ci sarà la rappresentazione, in villa comunale, della Tragedia di Santa Giustina; dal 10 al 12 luglio, sempre in villa comunale, si terranno i Concerti; infine, il 13 luglio – giorno della ricorrenza della solennità della Santa – nella chiesa di S. Agrippino, ci sarà una Solenne Concelebrazione presieduta da Monsignor Domenico Battaglia.

Tutti questi Eventi, come i precedenti, saranno ripresi, e diffusi in diretta, non solo dai giornali locali, ma finanche da un canale televisivo.

Giustino Aruta













