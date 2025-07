Spread italiano sotto quota 90, ai minimi da 15 anni

Condividi

Per la prima volta dal 2010, lo spread tra Btp decennali italiani e Bund di pari scadenza tedeschi è sceso sotto la soglia dei 90 punti base. Un segnale importante perché lo spread rappresenta uno degli indicatori più osservati dai mercati per valutare la percezione di rischio sull’Italia: che, evidentemente, sta calando rispetto a titoli competitor come quelli spagnoli e francesi.

Nelle prime battute della seduta odierna il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si è portato a 87 punti base dai 90 punti del closing dello scorso venerdì. In rialzo frazionale il rendimento del Btp decennale benchmark che si è attestato nelle prime battute al 3,48% dal 3,47% del riferimento precedente. Dati che confermano un trend che va avanti da settimane, dopo 15 anni. Precisamente dal 2010, anno della crisi del debito greco.

Ma perché lo spread è così importante? Il differenziale è di fatto un parametro usato per valutare la tenuta della nostra economia in rapporto a quella tedesca, considerata la più affidabile in Europa. Più alto è lo spread, maggiore è il rischio nei confronti dell’Italia rispetto alla Germania in merito alla capacità di adempiere ai propri impegni con i creditori. Al contrario, come si sta verificando allo stato attuale, uno spread basso produce effetti diretti sulla gestione del debito pubblico traducendosi in una diminuzione dei tassi d’interesse dello Stato per vendere i propri titoli pubblici. Con la possibilità di liberare risorse da destinare a investimenti nella sanità, nella scuola o nelle infrastrutture senza ricorrere a nuove tasse.













