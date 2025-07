Federico II, carcinoma ovarico. “Grazie all’equipe medica che mi ha seguito con grande competenza e umanità”

Condividi

Gentile direttore, attraverso il suo giornale desidero esprimere la mia profonda gratitudine all’equipe medica che mi ha seguito con straordinaria competenza e umanità durante il complesso percorso di cura per il trattamento di un carcinoma ovarico. Il mio percorso è iniziato con un intervento di laparoscopia eseguito dal Prof. Spiezio, che ha rappresentato il primo passo fondamentale verso la diagnosi e la definizione del piano terapeutico. La sua precisione chirurgica e la chiarezza con cui ha illustrato ogni fase dell’intervento mi hanno permesso di affrontare con maggiore serenità un momento così delicato. Successivamente, ho intrapreso un ciclo di terapia chemioterapica che, sebbene impegnativo, è stato affrontato con il costante supporto del personale sanitario, sempre attento e disponibile. L’intervento chirurgico finale è stato eseguito dal Direttore, Prof. Giuseppe Bifulco, insieme alla Dott.ssa Ilaria Morra. A loro va il mio più sentito ringraziamento per l’eccezionale professionalità, la competenza tecnica e la grande sensibilità umana dimostrate. L’intervento è stato eseguito con successo e con grande cura, confermando la qualità e l’eccellenza dell’équipe guidata dal Prof. Bifulco. Grazie a loro, oggi guardo al futuro con rinnovata fiducia. Non potrò mai dimenticare la dedizione, la competenza e l’empatia con cui sono stata seguita in ogni fase del mio percorso.

Lettera firmata













