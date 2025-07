Quarto, ladri su per l’impalcatura: colpo in casa di un’anziana disabile

Hanno approfittato delle impalcature montate per i lavori di ristrutturazione del palazzo per introdursi in un appartamento al quarto piano e mettere a segno l’ennesimo colpo. È accaduto pochi giorni fa in via De Gasperi, a Quarto. Nel mirino una donna di 81 anni, disabile e portatrice di handicap, che al momento del furto non era in casa.

I ladri si sono arrampicati fino al quarto piano, sono entrati nell’abitazione e hanno portato via un tablet, un cellulare, 200 euro in contanti e un documento di identità. Nessuna telecamera di sorveglianza nell’edificio, che in queste settimane è al centro di lavori condominiali.

La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri della locale tenenza. L’episodio si inserisce in una escalation di furti che sta colpendo Napoli e, in particolare, l’area giuglianese e flegrea, dove i banditi si mostrano sempre più audaci.

Non si fermano davanti a nulla: si arrampicano su impalcature, tubi e balconi, colpendo anche in pieno giorno. Una scia criminale che sta mettendo in allarme residenti e forze dell’ordine.