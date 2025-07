“Hai ucciso mio figlio”. Decide di vendicarsi, spara e lo ammazza

Condividi

Una vendetta in piena regola. Un regolamento di conti in pieno giorno. Franco Lollobrigida, finito in carcere e poi assolto per l’omicidio di Giuliano Palozzi, morto a 34 anni nel 2020, è stato ucciso con un colpo di pistola. Un’esecuzione in pieno giorno in piazza della Repubblica a Rocca di Papa, nel tratto che collega l’area con via Matteotti. A ucciderlo sarebbe stato Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano, attualmente in stato di fermo. L’uomo, 61 anni, non ha opposto resistenza.

L’omicidio a Rocca di Papa

Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Frascati, arrivati sul posto dopo aver ricevuto l’allarme dai residenti per il rumore di spari sentito in città. Lollobrigida è morto sul colpo, prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri del nucleo investigativo.

Nelle prossime ore verranno ascoltati anche i testimoni. Nel frattempo la procura ha aperto già un fascicolo per omicidio, se la prima ipotesi venisse confermata Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano, potrebbe rischiare anche l’aggravante della premeditazione. La salma di Franco Lollobrigida sarà sottoposta all’autopsia.













