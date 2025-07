Trump: «Sto valutando sanzioni molto dure contro la Russia. Putin è gentile, ma ci dice un sacco di ca…te»

Condividi

Visite: 23

20 Visite

Donald Trump sta valutando «sanzioni molto dure» nei confronti della Russia. In Ucraina «molte persone stanno morendo e questo deve finire. Putin ci dice un sacco di c…ate: vogliamo sapere la verità. È sempre molto gentile, ma alla fine si rivela inutile», ha detto il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una riunione del governo alla Casa Bianca. Nel corso dell’incontro Trump ha anche rivelato di «parlare spesso» con il presidente cinese Xi Jinping e di avere con lui un buon rapporto.

Trump: «Valuto sanzioni molto dure per la Russia. Putin ci dice un sacco di ca…te»

Le parole di Trump sono arrivate nel corso di una giornata in cui il Cremlino ha chiarito di considerare ancora gli Usa «Paese ostile». «Senza dubbio, apprezziamo molto gli sforzi degli Stati Uniti, e personalmente del presidente Trump e dei membri del suo team, per avviare un processo negoziale diretto tra Russia e Ucraina. E riteniamo certamente che tra i nostri Paesi ci sia un potenziale molto ampio per rilanciare le relazioni commerciali ed economiche e avviare numerosi progetti in ambito economico, investimenti reciproci, commercio e così via», ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, precisando però che Washington resta ufficialmente nella lista russa dei Paesi ostili: «Per ora questa lista non ha subito alcuna modifica».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews