Sicurezza urbana: Piantedosi fa il punto con Sindaci, Prefetti e Questori di Roma, Milano e Napoli

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi pomeriggio al Viminale i Sindaci, i Prefetti e i Questori di Roma, Milano e Napoli per un confronto sulle strategie di sicurezza nelle tre principali città metropolitane.

«È stata l’occasione per fare il punto sulle numerose iniziative messe in campo, anche grazie al rafforzamento degli organici delle Forze dell’ordine, che nei primi cinque mesi del 2025 ha contribuito alla diminuzione dei reati rispetto allo stesso periodo del 2024», ha dichiarato il ministro.

Tra i risultati evidenziati, spiccano quelli contro le occupazioni abusive: da ottobre 2022 sono stati sgomberati 142 immobili e liberati oltre 3.220 alloggi di edilizia pubblica. Fondamentale, in tal senso, l’apporto del “Decreto Sicurezza”, che introduce una procedura accelerata per il recupero degli immobili occupati.

Apprezzamento è stato espresso anche per l’efficacia delle cosiddette “zone rosse”, aree a sorveglianza rafforzata introdotte per contrastare degrado e microcriminalità: finora controllate oltre 500mila persone, con 3.500 provvedimenti di allontanamento, di cui il 75% riguardanti cittadini stranieri con precedenti penali.

Proseguono intanto le operazioni interforze ad alto impatto in stazioni ferroviarie e aree sensibili: dal gennaio 2023 a oggi sono stati effettuati 1.022 interventi con oltre 72mila agenti delle Forze di polizia e 6.300 delle polizie locali, che hanno portato al controllo di 655mila persone, 1.378 arresti e oltre 1.400 espulsioni.

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della malamovida, con la condivisione dell’esigenza di interventi normativi e amministrativi per una gestione più efficace del fenomeno.

Infine, sul fronte delle risorse, il Viminale ha confermato ingenti finanziamenti per il triennio 2024-2026 a valere sul “Fondo per la sicurezza urbana”, oltre a un ulteriore milione di euro destinato a ciascuna delle tre città per rafforzare l’azione delle polizie locali.