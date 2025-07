Sicurezza, il Prefetto Di Bari: “Controlli incisivi in penisola sorrentina, bene operato Commissario Scialla”

Condividi

“In penisola sorrentina è attivo un dispositivo di sicurezza particolarmente incisivo: gli indici di delittuosità sono in calo, ma il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha voluto tenere oggi una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica proprio a Sorrento, dove sono state adottate ulteriori misure per incrementare la videosorveglianza. Per la città di Sorrento è stata espressa particolare soddisfazione per l’attività condotta dal commissario straordinario, il prefetto Scialla, soprattutto in materia di contrasto all’occupazione abusiva di suolo pubblico, all’abusivismo commerciale e nella regolamentazione del traffico.

Durante la seduta è stata esaminata anche la situazione relativa alla vigilanza sull’area portuale e sugli specchi d’acqua, con la decisione di intensificare i controlli grazie all’impiego congiunto di unità della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera e del Roan della Guardia di Finanza. Per quanto riguarda la viabilità, sono stati ipotizzati servizi aggiuntivi non solo per contrastare le infrazioni al codice della strada, ma anche in materia di antidroga. Un primo bilancio delle attività avviate sarà stilato entro due settimane, ha spiegato il prefetto Di Bari, che ha infine ricordato anche l’attività svolta sulla prevenzione antimafia.













