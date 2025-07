Sicurezza a Marano: Rescigno, bene operazione “Alto impatto”

Condividi

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la tempestività con cui ha raccolto il mio appello e disposto, con estrema celerità, una operazione di alto impatto sul territorio di Marano. Un segnale importante di attenzione e presenza dello Stato in un momento particolarmente delicato per la sicurezza pubblica. Un doveroso ringraziamento va anche alla Compagnia dei Carabinieri di Marano che, nonostante le ben note difficoltà operative legate a un organico sempre più ridotto, continua a garantire quotidianamente un lavoro straordinario a tutela della sicurezza di una vasta area che comprende diversi comuni”. È quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati, Carmela Rescigno.

“Al di là dei dati oggettivi sui furti, ritengo fondamentale considerare anche la percezione della sicurezza tra la popolazione: la presenza visibile di un carabiniere in strada rappresenta un elemento imprescindibile per restituire serenità e fiducia ai cittadini. Auspico che tali operazioni possano proseguire con la dovuta continuità, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, al fine di assicurare alla cittadinanza quella serenità e fiducia nelle istituzioni che costituisce la base di ogni comunità civile”, conclude Rescigno













