Spagna nel caos, i giudici chiedono l’arresto di Cerdan. Numero 3 dei socialisti spagnoli

Condividi

Visite: 0

5 Visite

Un altro colpo durissimo per Pedro Sanchez, premier di Spagna e leader socialista. La procura spagnola ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Santos Cerdan, ex numero 3 del Psoe, indagato perché sospettato di aver gestito un presunto giro di tangenti in cui sarebbero stati coinvolti anche il suo precedessore nonché ex ministro dei Trasporti spagnolo Josè Luis Abalos e l’ex consigliere Koldo Garcia. Ne dà notizia la radio tv pubblica spagnola Rtve. Secondo la procura la richiesta della detenzione preventiva è motivata dai rischi di distruzione delle prove e di fuga. La custodia cautelare in carcere non era stata chiesta né per Abalos né per Garcia.

“Massima collaborazione e massimo rispetto per la giustizia”, sono state le prime parole di Sanchez a commento della notizia, arrivata mentre il premier era in conferenza stampa congiunta con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Il Psoe, ha puntualizzato, “ha agito in modo fermo dal primo momento”, che “sono state assunte responsabilità” e che “Cerdan è stato allontanato”. “Ora è il momento della giustizia che deve dirimere le responsabilità” di Cerdan, ha proseguito Sanchez.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews