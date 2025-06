Ciro Grillo piange in aula: ‘Io innocente’. Domani la requisitoria

Visibilmente provato in aula, Ciro Grillo affiancato da Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, coimputati nel processo nel tribunale di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese, più volte nel corso della requisitoria durata quasi sette ore del procuratore Gregorio Capasso ha scosso la testa, fino ad arrivare a tenersi il capo tra le mani e singhiozzare.

Aveva aperto l’udienza di questa mattina, iniziata intorno alle 10.30, rilasciando per la prima volta pochi minuti di dichiarazioni spontanee nell’aula a porte chiuse. “Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa. – ha affermato il principale imputato ribadendo la sua innocenza e quella dei suoi tre amici – Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo, sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci”.

Dopo le sue dichiarazioni, le porte dell’aula si sono aperte ai giornalisti. La requisitoria del procuratore si concluderà martedì con le richieste, poi a seguire sarà la volta delle parti civili. Capasso ha incentrato la sua ricostruzione della vicenda soffermandosi sullo stato di inferiorità psicofisica della studentessa durante la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo. “Che la ragazza e i ragazzi fosse brilli lo ammettono loro stessi. – ha sottolineato il procuratore – La giovane aveva consumato molto alcol durante tutta la serata per locali e poi nella casa in uso a Ciro Grillo dove ha bevuto un beverone preparato dai quattro contenente vodka e lemon soda. Era a digiuno tutto il giorno e anche la sera. A questo si aggiunge la stanchezza per la giornata e nottata trascorsa”. Il procuratore ha poi spostato l’attenzione sulla sequenza temporale delle presunte violenze sessuali consumate nella villetta in Costa Smeralda. “Sul fatto in sé le versioni degli imputati e della ragazza coincidono, ma la chiave di lettura del processo la troviamo qui, nell’ordine temporale degli eventi. Quella fornita dai ragazzi non è logica”.