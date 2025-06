PERIFERIA ATTIVA: DUE STRISCIONI PER DUE OPERE INCOMPIUTE DI MUGNANO

Condividi

Nella serata di ieri, a Mugnano sono stati affissi due striscioni a firma Periferia Attiva per riportare all’attenzione della comunità due opere pubbliche incompiute: i Campi da Tennis di Mugnano 2000 e il Parco Sensoriale di via Montale.

Un gesto semplice, pensato per raccontare in modo leggero ma efficace una storia che riguarda tutti noi: quella di opere che avrebbero potuto rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio e che invece, ancora oggi, restano bloccate tra ritardi e incertezze.

I Campi da Tennis, previsti come spazio per lo sport e l’aggregazione, sono oggi abbandonati al degrado, soffocati da una fitta vegetazione che li ha trasformati in un vero e proprio “campo di patate”. Difficile immaginare che possano essere restituiti alla comunità entro la fine di questo mandato amministrativo.

Il Parco Sensoriale di via Montale si appresta a diventare un altro caso emblematico: ai fondi già previsti per il progetto ne serviranno altri, e l’opera rischia di restare ferma ancora a lungo. Mentre si scaricano le responsabilità sui tecnici che hanno realizzato il progetto, a pagarne le conseguenze restano comunque i cittadini. Un vero e proprio “pacco sensoriale”.

La nostra operazione verità vuole semplicemente mettere in luce ciò che si cerca di nascondere sotto il tappeto, mentre si continuano a presentare come successi interventi mai portati a termine o non realizzati dallo stesso comune. Non siamo interessati alla propaganda: chiediamo serietà, rispetto per i cittadini e per le risorse pubbliche.

Periferia Attiva continuerà a vigilare su queste opere, perché Mugnano merita un’amministrazione che completi davvero ciò che inizia… per il bene dei cittadini.

