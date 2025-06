Napoli, disco verde per il Maradona: sì alla riapertura del terzo anello

In attesa che il “decreto Sport” venga emendato dal ministro competente Andrea Abodi – nella parte che riguarda gli stadi da riqualificare anche in funzione di Euro 2032 – il Comune non sta fermo. Perché con gli emendamenti il Governo varerà la struttura commissariale che vedrà i sindaci sub commissari, quindi anche il sindaco Gaetano Manfredi per il Maradona. In questo senso si può dire che Palazzo San Giacomo avanza con il suo progetto per la mitica struttura di Fuorigrotta.

Infatti, è stata varata una delibera di variazione di bilancio alla voce spese dal valore di circa 200mila euro che arriverà in Consiglio comunale a breve, per finanziare il progetto di riapertura del terzo anello dell’impianto. E con la progettazione verrà fuori anche la quantità di soldi che servono per fare i lavori – una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni – della quale si farà carico il Comune. La riapertura del terzo anello consentirà di allargare la capienza di almeno 10mila posti.