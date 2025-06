Città Metropolitana di Napoli, I Edizione del Premio “Papa Gentile”, conferiti i riconoscimenti ai “Costruttori di Gentilezza”  

Condividi

Ieri mattina, nei prestigiosi saloni dello storico Caffè Gambrinus di Napoli, si è svolta la prima edizione del Premio “Papa Gentile”, dedicato a Papa Francesco, scomparso lo scorso aprile.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Città Metropolitana di Napoli e il Progetto “Costruiamo Gentilezza”, di cui l’Ente di piazza Matteotti è stato capitale nazionale per il 2024, ha visto il Vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, coadiuvato dalla dirigente Renata Monda e dall’ambasciatrice del Progetto, Anna Vitiello, conferire l’attestato di “Costruttore di gentilezza” a quanti, nel corso dello scorso anno, si sono particolarmente distinti per aver “praticato atti di gentilezza”.

“È stata una giornata importante – ha affermato il Vicesindaco Cirillo – perché, specie in momenti di forti tensioni quali quelli che l’umanità sta vivendo in questo periodo, è fondamentale sottolineare quanto il rispetto reciproco, il mettersi al servizio degli altri, dei più deboli, dei meno fortunati, degli anziani, dei malati, di chi vive situazioni di disagio per motivi sociali, economici, politici, di chi scappa da scenari di guerra, ovvero compiere atti di gentilezza, possa essere utile per una pacifica convivenza tra tutti gli esseri umani”.

I premiati

Tra i premiati, tra gli altri, spiccano l’AGe, Associazione italiana genitori Mugnano e Area Nord di Napoli, per aver portato sorrisi ai bambini ospedalizzati con i suoi volontari mascherati da supereroi, e Anna Del Prete, di Cardito, per il suo decennale impegno nel sociale, dalla cooperativa per minori alla casa albergo per anziani. Riconoscimento anche per Annalisa Vetrano, cittadina d’adozione del Comune di Cicciano, presidente dell’Associazione “Autismo in movimento Campania”, che incarna con la sua storia familiare un esempio di forza e resilienza dimostrando che la disabilità non è un limite bensì un mezzo per Costruire Gentilezza.

Premiati anche don Michele Inserra, Parroco di Lettere, per la sua opera concreta di gentilezza, il 14enne Giovanni Sequino, di Mugnano. come faro di speranza per i giovani, e Claudio Salvia, sovraordinato al Comune di Caivano, figlio di Giuseppe Salvia, Vicedirettore del carcere di Poggioreale ammazzato dalla camorra il 14 aprile del 1981 per aver osato sfidare il boss Raffaele Cutolo perquisendolo “contro un suo ordine”. Oggi la casa circondariale napoletana è a lui intitolata. E poi Le fate di Arianna, associazione di San Gennaro Vesuviano che da anni aiuta a salvare vite donando defibrillatori a scuole, palazzetti dello sport e strutture pubbliche, e organizzando incontri di formazione sulla disostruzione delle vie aeree e sulle pratiche di primo soccorso.

Un riconoscimento speciale è andato a Raffaele De Luca, Sindaco di Trecase e Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, per aver esteso la gentilezza alla cura dei sentieri, alla protezione della biodiversità, all’ascolto delle comunità locali e alla promozione di una cultura ecologica fondata sull’armonia tra uomo e natura. Premiati anche i Sindaci di Terzigno, Francesco Ranieri, e di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, pionieri del Progetto Costruiamo Gentilezza tra le amministrazioni all’ombra del Vesuvio.

E poi Marianna Langellotti della cooperativa sociale ‘Rugiada’, “per l’accoglienza dei bambini in una vera casa famiglia”, come sottolineato dal Consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, presente all’incontro, che è stato a sua volta omaggiato con l’opera di Nello Collaro (raffigurante un ‘Vesuvio gentile’, il logo del Premio) per la sua opera di promozione del territorio, Renata Monda, dirigente della Città Metropolitana di Napoli e referente per l’Unione nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)), Roberta Giova, Raffaella De Vivo e Virginia Nappo, Assessore alla gentilezza rispettivamente ai Comuni di Casoria, Quarto e di Ottaviano, e Giovanna Bianco, Consigliera del Comune di Calvizzano. Infine, Salvatore Stabile, di Cicciano, rappresentante di Emergency, è stato premiato per il suo impegno nella salute pubblica e nella gentilezza.

Presenti alla manifestazione, tra gli altri, il Consigliere metropolitano delegato ai Fondi comunitari, Giuseppe Sommese, il Sindaco di Cicciano, Giuseppe Caccavale, con la delegata alla gentilezza, Angela Ferone, Anna Amendola, Sindaca di Lettere, Daniela Puzone, assessore alla gentilezza di Mugnano, amministratori e rappresentanti di associazioni, delle pro-loco e del mondo del volontariato.













