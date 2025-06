Open Arms, Piantedosi è netto dopo motivazioni sentenza: “Il processo a Salvini non andava neanche fatto”

Condividi

Dalla parte di Salvini. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto al Taormina International Book Festival, a proposito delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Palermo a fine dicembre ha assolto il ministro e vicepremier Matteo Salvini nell’ambito del processo Open Arms: “Mi verrebbe da dire ‘Tanto rumore per nulla’. Il processo Salvini su Open Arms era un processo che non andava mai fatto. Il tribunale di Palermo è arrivato a delle conclusioni alle quali io confidavo potesse arrivare. Io all’epoca ero capo di gabinetto del ministro Salvini e in un primo momento entrai nell’inchiesta in veste di coindagato. Poi sono stati testimone. Conosco bene la questione e ho condiviso la posizione giuridica e concettuale che all’epoca Salvini ebbe su Open Arms. Noi sollecitammo l’intervento della Spagna – dice ancora Piantedosi -. Il tribunale non evidenzia una contrapposizione tra Italia e Spagna. Il paese accettò che dovesse farsi carico della nave e offrì che i migranti venissero portati in Spagna. Sono contento per il ministro ma anche per il nostro paese. Si possono avere tante visioni ma bisogna avere equilibrio da tutte le parti. E’ un fenomeno complesso e merita di essere gestito da governi responsabili”.













