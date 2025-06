Arrestato l’ex comandante dei vigili urbani di Mondragone: è accusato di peculato

Condividi

L’ex comandante della polizia municipale di Mondragone, David Bonuglia, è stato posto agli arresti domiciliari a seguito di un’ordinanza cautelare. Il provvedimento è scaturito da un’indagine dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni.

L’arresto arriva circa una settimana dopo l’interrogatorio di garanzia durante il quale Bonuglia si è dichiarato estraneo alle accuse. In quell’occasione aveva anche presentato la documentazione che attestava le sue dimissioni dalla carica, avvenute nel febbraio 2024, elemento che secondo la difesa avrebbe dovuto escludere la necessità di misure restrittive. Tuttavia, i magistrati hanno ritenuto insufficiente tale elemento per evitare i domiciliari.

L’indagine coinvolge complessivamente 21 persone, tra cui Bonuglia, con accuse che spaziano dal peculato al falso e alla concussione. Le ipotesi di abuso d’ufficio, invece, non sono più considerate a seguito dell’abrogazione del reato nel 2024. La Procura aveva chiesto misure cautelari anche per altri cinque indagati, tra cui l’ex sindaco Virgilio Pacifico e Luigi e Giuseppe Piazza (per i quali erano stati richiesti i domiciliari), oltre a Lorenzo Piazza e Luigi Nappi (per i quali era stata proposta l’interdizione dai pubblici uffici). Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato queste richieste, ritenendo non necessarie neanche le audizioni preventive.













