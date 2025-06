NAPOLI, MEDICI DEL 118 AGGREDITI PRESSO LA POSTAZIONE INCURABILI

L’allerta era giunta per un uomo di circa 40 anni, di origine africana in stato di ebbrezza alcolica a Piazza Carlo III. L’uomo è stato soccorso sul posto, stabilizzato e caricato sull’ambulanza per essere trasportato all’ospedale Fatebenefratelli.

Tuttavia, al momento del trasferimento dalla barella autocaricante del mezzo di soccorso a quella ospedaliera, il paziente ha improvvisamente colpito con una testata all’addome l’autista soccorritore, per poi assestargli un violento pugno al volto. Il gesto, totalmente imprevedibile, ha causato momenti di forte tensione e panico tra il personale sanitario presente. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a fermare l’aggressore e a condurlo presso la caserma per gli accertamenti del caso.

L’uomo è ora indagato per aggressione a pubblico ufficiale e lesioni personali. Con le nuove norme è previsto il carcere e pene severe.