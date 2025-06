Napoli, immigrazione: svelata una rete criminale tra professionisti e camorra, così veniva frodato lo Stato

Condividi

Visite: 6

11 Visite

Quella che agli occhi di molti poteva sembrare solo una banale scorciatoia burocratica per ottenere un permesso di soggiorno, si è rivelata in realtà una macchina criminale perfettamente organizzata, capace di gestire pratiche fittizie in tutta Italia, con base operativa nell’area vesuviana e ramificazioni fino a Roma e Bolzano. Gli inquirenti della Dda di Napoli (indagini del pm Visone e dell’aggiunto Del Prete) hanno ricostruito un sistema fondato su falsi contratti di lavoro, SPID rubati, aziende fittizie e collegamenti diretti con il clan camorristico Fabbrocino.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha portato all’emissione di 46 ordinanze di custodia cautelare, delineando un quadro impressionante: tre organizzazioni parallele, centinaia di aziende coinvolte – alcune inesistenti, altre consapevoli – più di mille pratiche irregolari, e una rete che comprendeva professionisti, titolari di CAF, poliziotti, imprenditori, e faccendieri italiani e bengalesi.

Un sistema criminale travestito da burocrazia

La truffa ruotava attorno al Decreto Flussi, lo strumento normativo che consente l’ingresso regolare di lavoratori stranieri in Italia. Sfruttando questa normativa, le organizzazioni criminali simulavano richieste di assunzione per manodopera extracomunitaria, creando ad arte i presupposti per l’ottenimento del Nulla Osta. Ma in realtà, nessun rapporto di lavoro veniva mai instaurato.

Secondo le indagini, il business garantiva introiti milionari: ogni pratica veniva “venduta” per un prezzo compreso tra i 3.000 e i 5.000 euro, con picchi anche superiori nei periodi più “caldi”, come il click day.

Gli avvocati al centro dell’ingranaggio

A coordinare le attività erano soprattutto avvocati e consulenti. I nomi principali emersi nell’ordinanza sono quelli di:

Gaetano Cola , titolare dello studio in cui venivano preparate e gestite centinaia di pratiche;

Aniello Annunziata , descritto come figura apicale dell’organizzazione, con legami operativi con ambienti criminali locali;

Giuseppe Menzione, collaboratore e co-titolare dello studio di via Lavinaio, dove riceveva i “clienti” e si occupava della produzione documentale fittizia.

Questi studi non solo predisponevano la documentazione, ma fornivano identità digitali SPID intestate ad ignari cittadini, e in alcuni casi persino a anziani e soggetti deceduti, per aggirare i limiti di invio delle domande.

Le intercettazioni: minacce, violenze e metodi mafiosi

La vicinanza con la criminalità organizzata è emersa in maniera plateale attraverso numerose intercettazioni. Uno dei soggetti più attivi era Gennaro Maturo, fratello di Francesco, detto ‘o scoccator, boss del clan Fabbrocino.

“Mi fai andare al mare quest’anno? Io non ti sto chiedendo la capa di Napoli… ma ci fai andare al mare o no?” – (G. Maturo a un intermediario, esigendo il pizzo)

Oppure:

“Avvocato, fatevi trovare, altrimenti vi intossico la vita. Cornuto!”

(Minaccia telefonica rivolta a Gaetano Cola da Gennaro Esposito, altro emissario del clan)

Le minacce non erano occasionali. Si trattava di pressioni sistematiche, con l’obiettivo di ottenere percentuali fisse sui proventi delle truffe, in una logica di “tassazione camorristica” delle attività criminali.

SPID rubati e click room segrete

Uno degli aspetti più allarmanti dell’inchiesta è l’abuso massiccio di identità digitali: SPID intestati a pensionati, familiari, ignari cittadini – tutti usati per moltiplicare il numero di domande inoltrate.

“Maria, dammi lo SPID di tuo fratello… e pure quelli dei tuoi genitori… quelli vecchi non ce li hanno più? Allora rifalli.”

(Conversazione tra Kamal e Maria Polisi)

Nei giorni del click day, alcune delle organizzazioni si trasferivano in locali riservati a Roma, attrezzati con decine di postazioni informatiche per inoltrare a raffica le richieste fittizie, sfruttando indirizzi PEC, certificazioni fasulle e aziende “prestate”.

Il “paradosso” delle aziende: assunzioni a loro insaputa

Molte delle aziende usate per simulare i rapporti di lavoro erano ignare, ma in diversi casi si trattava di ditte gestite direttamente da membri del sodalizio o da prestanome. Tra i casi più eclatanti: la “RO.AN. di Romano Antonio”, che avrebbe assunto 184 stranieri senza avere nemmeno un dipendente, la “Strike Bagnoli S.R.L.”, che compare in 20 richieste e la “Gallucci Food Srl”, di cui sono state inviate 31 pratiche “a sua insaputa”.

L’operazione della Procura di Napoli non ha solo smascherato un colossale meccanismo truffaldino, ma ha anche portato alla luce una minaccia sistemica all’integrità delle istituzioni, alla gestione delle politiche migratorie e alla sicurezza pubblica. L’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto professionale e burocratico dimostra quanto sia fragile il confine tra legalità e illegalità, soprattutto quando interessi economici e mafiosi si saldano in modo strutturato.

Le indagini proseguono, e potrebbero portare presto ad altri arresti e sequestri patrimoniali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews