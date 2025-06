Omicidio Nicola Mirti, il Gip di Santa Maria Capua a Vetere esclude l’aggravante dei futili motivi, Sannino resta in carcere: intanto emergono nuovi elementi

Condividi

Emergono nuovi e ulteriori sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Nicola Mirti, il 18enne ucciso a coltellate domenica scorsa sul lido Palma Rey di Varcaturo. Nella giornata di ieri si è svolto l’interrogatorio di garanzia dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha preso atto dello stato psicologico fortemente alterato dell’indagato.

Salvatore Sannino, 19 anni, indagato per l’omicidio, si è presentato personalmente dinanzi al giudice, assistito dal proprio difensore, l’avvocato Roberto Iacono del foro di Napoli.

Sannino si è mostrato profondamente scosso, incapace persino di riferire con lucidità le proprie generalità. La sua condizione di evidente confusione mentale ha caratterizzato l’intero svolgimento dell’interrogatorio. Nessuna ricostruzione dettagliata dell’accaduto è stata fornita dall’indagato, che si è limitato a poche frasi sconnesse, senza riuscire a chiarire le ragioni del gesto.

Al termine dell’udienza, il Gip ha escluso l’aggravante dei futili motivi precedentemente ipotizzata dalla Procura. Secondo il giudice, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per sostenere che l’omicidio sia stato dettato da mere ragioni banali o pretestuose. Rimane invece in piedi la contestazione principale di omicidio volontario, sulla quale proseguirà l’attività istruttoria.

L’episodio risale a domenica 8 giugno, poco dopo le 13:00. Secondo le prime ricostruzioni, Sannino e Mirti si sarebbero incontrati nei pressi del bar dello stabilimento, dopo alcuni diverbi verbali, sarebbe poi scattata l’aggressione a Mirti con un coltello a scatto.

Come anticipato da Terranostranews, i due giovani non erano nuovi a scontri violenti. Secondo fonti vicine all’indagato, già in passato, in un episodio avvenuto nel rione Monterosa, Mirti nel tentativo di rapinare Sannino lo avrebbe poi successivamente accoltellato, procurandogli ferite così gravi da indurlo in coma per circa una settimana. Proprio questo precedente violento sarebbe all’origine del rancore maturato nel tempo e sfociato poi nella tragica aggressione di domenica scorsa.

Gli inquirenti continuano ad indagare per chiarire pienamente il contesto dei rapporti pregressi tra i due e le eventuali dinamiche che hanno portato all’escalation di violenza, anche valutando eventuali collegamenti con ambienti giovanili e criminali della zona.

