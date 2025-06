Referendum flop, Izzo: “In un Paese normale qualcuno si sarebbe già dimesso”

Condividi

In un Paese normale una sconfitta così cocente avrebbe portato alle dimissioni dei responsabili di partito e di sindacato che hanno voluto fortemente questo referendum inqualificabile,che aveva come unico obiettivo dare una spallata al governo Meloni che ne esce più forte di prima. Inutile le dichiarazioni del senatore Boccia che vedeva l’ avviso di sfratto al governo se il quorum raggiungeva i voti presi dalla Meloni alle scorse politiche;carissimo senatore dovrai aspettare ancora molto se i tuoi compagni di viaggio rimarranno questi soliti nulla-facenti della politica. Ha vinto il popolo che non si lascia più infinocchiare. Lo sappiano pure i doppiagiochisti del Consiglio Comunale di Marano con “double face: quella dei social e quella del consiglio comunale. Avanti tutta! Michele Izzo Consigliere Comunale.













