MARANO, COMUNE A RISCHIO SCIOGLIMENTO. IN PREFETTURA RIUNITO IL COMITATO PER DISCUTERE DEL CASO E INVIARE GLI ATTI A PIANTEDOSI

Condividi

Visite: 420

37 Visite

E’ in corso di svolgimento, in prefettura, a Napoli, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, Michele Di Bari, sul tema del possibile scioglimento del Comune di Marano. A Napoli sono riuniti gli ispettori che, per tre mesi, hanno indagato sul municipio e l’amministrazione comunale, il prefetto Di Bari, il procuratore aggiunto di Napoli nord, Maria Di Mauro, un vice del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, un referente della Dia, e rappresentanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Il dossier, come anticipato dal nostro portale, è composto da circa 450 pagine. Il Comitato dovrà esprimere parere favorevole o contrario in vista dell’invio della documentazione al Ministero degli Interni. Piantedosi, ricevuto il corposo dossier, con annessa proposta di scioglimento, avrà tre mesi per decidere se sciogliere l’ente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews