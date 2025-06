Napoli: Silvestro (Fi), arrivano i fondi per lo stadio De Rosa di Arzano, impegno mantenuto 

Visite: 12

“Con l’arrivo dei fondi destinati alla ristrutturazione dello stadio Sabatino De Rosa, si concretizza un impegno che ho seguito in prima persona, insieme al gruppo di Forza Italia al Senato, per dare finalmente una risposta concreta ad un’esigenza sentita da tutto il territorio di Arzano”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali. “Grazie al lavoro sinergico tra Parlamento, Governo e istituzioni locali, è stata stanziata la cifra di un milione e settecentomila euro, che rappresenta un passo fondamentale verso la riqualificazione di un’infrastruttura sportiva centrale, che dovrà tornare ad essere un punto di riferimento per la vita sociale e aggregativa della comunità. È la dimostrazione – prosegue Silvestro – che quando la politica ascolta i bisogni reali delle persone e lavora in squadra, i risultati arrivano. Questo intervento non solo restituirà dignità allo stadio, ma offrirà ai giovani e alle associazioni del territorio uno spazio finalmente all’altezza. Ringrazio il gruppo di Forza Italia per il supporto costante e tutte le istituzioni coinvolte per la collaborazione”.