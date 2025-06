Portici, Nicholas Esposito (LEGA): “Solidarietà alla Professoressa Gelsomina Russo e ferma condanna dell’insulto sessista.”

Condividi

“In qualità di coordinatore regionale della Lega Giovani in Campania e di consigliere giuridico di Palazzo Chigi, esprimo la mia più profonda solidarietà alla professoressa Gelsomina Russo, stimata professionista porticese, oggetto di un inqualificabile attacco sessista da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Portici, Giovanni Iacone.

Definire pubblicamente una donna con termini offensivi e denigratori non solo è moralmente riprovevole, ma rappresenta un grave atto di diffamazione, tanto più se proveniente da un rappresentante delle istituzioni. Tali comportamenti ledono la dignità della persona e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che dovrebbero rappresentarli con rispetto e integrità. La politica deve essere esempio di civiltà e rispetto, non terreno di insulti e discriminazioni. È inaccettabile che nel 2025 si debba ancora assistere a episodi di sessismo istituzionale. Chiediamo pertanto le immediate dimissioni dell’assessore Iacone, ritenendolo non più idoneo a ricoprire un ruolo pubblico. Invitiamo inoltre tutte le forze politiche, indipendentemente dall’appartenenza, a condannare fermamente questo episodio e a promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. La Lega continuerà a battersi contro ogni forma di discriminazione e a favore di una politica che metta al centro la dignità e il rispetto di ogni individuo.”

Nicholas Esposito

Coordinatore Regionale















