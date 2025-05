MUGNANO, HA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO E TENTA DI ENTRARE CON LA FORZA IN CASA DELLA MOGLIE. ARRIVANO I CARABINIERI, LA SCENA FINALE LASCIA DI STUCCO

Condividi

Violenze domestiche, accade ormai di tutto in alcune aree della provincia. Violenze consumate, violenze tentate e incredibili episodi. Uno dei tanti è capitato, nelle ultime ore, a Mugnano, dove i carabinieri della stazione hanno arrestato un uomo, già denunciato e destinatario della misura del braccialetto elettronico, per aver tentato di fare irruzione nella casa della consorte. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, avrebbe tentato di sfondare una finestra dell’appartamento in cui vive la donna. Si è però ferito, nel tentativo di fare irruzione nello stabile, e si è così recato in ospedale. Nel frattempo la moglie aveva allertato i carabinieri.

L’uomo, dopo essere stato medicato dal personale medico, è tornato alla carica: si è recato nuovamente presso l’abitazione della moglie e, poco dopo, sul posto sono giunti sul posto anche i carabinieri, che erano già da diverse ore sulle sue tracce. Quando i militari sono entrati nell’appartamento, hanno trovato i due coniugi a tavola, intenti a consumare una pizza. Il marito violento è stato ugualmente arrestato, per aver disatteso alle disposizioni emanate dall’autorità giudiziaria.













