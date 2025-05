Melito, giovane studentessa picchiata in strada: 30 giorni di prognosi. Botte anche al padre

Condividi

Ancora violenze su una giovane donna, studentessacone Martina. .Ha 14 Paola (nome di fantasia) e, nei giorni precedenti alla morte di Martina, la coetanea di Afragola uccisa dell’ex fidanzato, è vittima di un pestaggio da parte del suo fidanzato, un 19enne già noto alle forze dell’ordine. Sara viene aggredita in strada e, ad avere la peggio, anche il papà che cerca di proteggerla.

Il 19enne si scaglia con violenza su entrambi. Alla base del pestaggio, consumatosi in strada, è la gelosia morbosa nei confronti della ragazzina. Sara, forse temendo ripercussioni ancor più gravi, in un primo momento non denuncia, poi i carabinieri la convincono a farla. Viene medicata in ospedale: per lei la prognosi è di trenta giorni.













