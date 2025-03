Lotto: in Campania doppietta da oltre 37mila euro. A Marano vinti 13500 euro al corso Umberto

Condividi

La fortuna bacia la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 37mila euro complessivi nell’ultima estrazione di martedì 25 marzo: vinti quasi 24mila euro a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno (in un punto vendita di Via Selce) con un terno e tre ambi sul Nazionale; a questi si aggiungono 13.500 euro centrati a Marano di Napoli (NA) presso un esercizio di Corso Umberto I. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 328,9 milioni di euro da inizio 2025.

