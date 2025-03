Quartieri Spagnoli, tentato duplice omicidio: arrestati due fratelli

Condividi

Due fratelli di 27 e 37 anni sono stati arrestati dalla Polizia a Napoli con l’accusa di tentato duplice omicidio, avvenuto durante una violenta lite familiare a febbraio scorso in un appartamento dei Quartieri Spagnoli, con l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di un minorenne. Il 37enne è anche indagato per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini svolte dopo l’arresto del fratello maggiore, autore del tentato duplice omicidio avvenuto nel corso di una lite tra due nuclei familiari imparentati tra loro. A seguito dell’arresto, la compagna ha sporto denuncia-querela nei confronti dell’ex compagno per maltrattamenti e lesioni personali.

Le ulteriori indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Procura partenopea, sezione Violenza di genere e tutela fasce deboli, hanno consentito di ricostruire i maltrattamenti e le lesioni causate dall’arrestato alla ex compagna. Il gip ha accolto la richiesta del pm di applicare la custodia cautelare in carcere ritenendo concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo, anche in considerazione della personalità degli indagati.













