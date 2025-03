Condividi

Arzano. Sequestri in villa, identificati centauri. La polizia locale eleva sanzioni per oltre ventiquattromila euro e ritira tre patenti.

A finire nella rete degli agenti della polizia locale sono diversi ragazzi, tra cui minori, identificati e sanzionati per violazione alle norme del codice della strada.

Gli agenti, diretti dal Colonnello Biagio Chiariello, sono sopraggiunti in villa alla via Napoli bloccando le due uscite e i centauri, che spesso infastidiscono i presenti, non hanno avuto via di scampo.

Circa una decina I ragazzi presenti con auto e moto, mentre altri appiedati.

Una delle moto é risultata essere già posta sotto sequestro per violazione delle norme al codice della strada, motivo per il quale é stata sottratta al conducente e avviata alla confisca con applicazioni di sanzioni di 8mila euro anche per mancata patente.

Altri sei ragazzi erano a bordo di due auto con uno dei conducenti senza patente sanzionato per 5mila euro.

Nella lente dei controlli anche alcuni locali, pizzeria da asporto e pub, dove sostavamo spesso i ragazzi con uno di essi che é stato sanzionato per occupazione abusiva suolo pubblico e irregolarità nella scia.

Proseguono su tutti i fronti i controlli del territorio da parte della polizia locale di Arzano ed il bilancio è di 24mila euro di sanzioni, due veicoli sequestrati, 3 patenti ritirate.













