Vomero, voragine in via Scarlatti: strada chiusa e problemi alla rete idrica

Una voragine di quasi tre metri di diametro si è aperta nella notte in via Scarlatti, nel cuore del quartiere Vomero di Napoli, all’altezza del negozio Zara. Il cedimento ha provocato la chiusura immediata della strada e forti disagi alla circolazione, sia veicolare che pedonale.

Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizzano infiltrazioni nei sottoservizi. La voragine si è aperta in corrispondenza di un tombino stradale e, nonostante nella notte non si siano registrate piogge, la buca è risultata particolarmente ampia e profonda.

Sul posto sono intervenute le squadre di Abc, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e i tecnici della Protezione Civile e di Napoli Servizi. La zona è stata transennata e interdetta al traffico per motivi di sicurezza.

Abc ha comunicato l’interruzione della fornitura idrica nella zona di via Scarlatti per consentire i lavori di riparazione. Il ripristino del servizio è previsto nel corso della giornata odierna, 25 marzo 2025.

Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le dinamiche del cedimento e per ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile. Si sta scavando per capire se si tratti di un problema fognario o idrico. Al momento dalla buca esce ancora acqua, probabilmente residua.