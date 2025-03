MAXI TRUFFA SULL’IVA, 13 ARRESTI. BASE CRIMINALE IN CAMPANIA

L’indagine ha come obiettivo un gruppo criminale organizzato, con collegamenti internazionali e radicato in Campania. Per eseguire le misure, sono state attivate anche le polizie di Belgio, Ungheria, Italia, Lettonia e Slovacchia. Solo in Italia, circa 100 ufficiali del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria (Gdf) di Torino, assistiti da unità specializzate e comandi regionali, hanno condotto arresti e perquisizioni in Piemonte, Campania, Lombardia, Toscana e Lazio.

Sono state dispiegate unità cinofile specializzate ‘cash dog’ (cani addestrati a fiutare il contante) per localizzare beni nascosti. Le prove indicano che, tra il 2018 e il 2023, i sospettati hanno emesso e utilizzato fraudolentemente fatture per transazioni inesistenti per un totale di 500 milioni di euro, con conseguente evasione Iva di circa 100 milioni.

Lo schema coinvolgeva una rete di società fittizie, che fungevano da intermediari nella vendita di prodotti in plastica industriale. Queste società, spesso prive di una reale attività commerciale, non dichiaravano e non pagavano sistematicamente l’Iva. Inserendo più società schermo nella catena di fornitura, i sospettati hanno oscurato il reale flusso di beni e finanze, rendendo difficile rintracciare i beneficiari finali.