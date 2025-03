Napoli, Conte riparte da un Lukaku carico: “Vogliamo vincere un titolo”

Condividi

Antonio Conte riprende oggi pomeriggio gli allenamenti a Castel Volturno con il Napoli, dopo la pausa per le Nazionali, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida contro il Milan. Il tecnico leccese, che si è goduto la città visitando il Museo del Tesoro di San Gennaro e cenando in un ristorante a Piazza Dante, dovrà valutare le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni internazionali, tra cui Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Lukaku, Gilmour e McTominay.

La notizia più positiva per Conte arriva da Romelu Lukaku, autore di una doppietta con il Belgio contro l’Ucraina, entrambi su assist di De Bruyne. L’attaccante belga ha dimostrato di essere in ottima forma, alimentando l’entusiasmo in vista del finale di stagione con il Napoli. “Adesso torniamo ai nostri club, cerchiamo tutti di vincere un titolo”, ha dichiarato Lukaku, lanciando un chiaro messaggio ai compagni.

Le prestazioni di Lukaku in Nazionale hanno riacceso il dibattito sul suo ruolo nel Napoli. Conte lo ha trasformato in un regista offensivo, come dimostrano i 10 gol e 9 assist realizzati finora. Il tecnico dovrà decidere se continuare a schierare due punte o passare al tridente con Neres titolare a sinistra, sfruttando anche la forma ritrovata di Raspadori e la crescita di Okafor.

In vista della prossima stagione, il Napoli è già al lavoro per rinforzare la squadra. Il club azzurro ha messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto nel 2026, e potrebbe tornare alla carica per Sudakov dello Shakhtar Donetsk, già cercato a gennaio.

Prima di pensare al mercato, però, Conte ha nove partite per scrivere nuove pagine di storia con il Napoli. Il tecnico dovrà sciogliere i dubbi sulla formazione da schierare contro il Milan, valutando le condizioni dei giocatori rientrati dalle Nazionali e le diverse opzioni tattiche a sua disposizione. La sosta potrebbe portare a scelte diverse, con Neres pronto a giocare dal primo minuto.













