Napoli, domani riapre la piscina del Collana: un ritorno atteso dopo 8 anni

Visite: 41

26 Visite

Dopo un’attesa lunga 8 anni, la piscina del complesso sportivo Collana di Napoli riapre le sue porte alla città. Domani, le saracinesche si alzeranno per accogliere nuovamente gli appassionati di nuoto e non solo, con un info point dedicato ai corsi in partenza dopo Pasqua.

La riapertura segna un momento importante per lo sport napoletano, restituendo alla collettività un impianto fondamentale per la pratica sportiva di base. La piscina, con le sue quattro corsie, rappresenta un tassello cruciale nel progetto di rilancio del Collana, che punta a diventare un polo polisportivo di eccellenza.

I lavori di ristrutturazione, costati circa 2 milioni di euro, hanno interessato l’intera struttura, dagli spogliatoi all’impiantistica idraulica e tecnica, garantendo un impianto moderno e sicuro. La riapertura della piscina è solo il primo passo di un progetto più ampio, che prevede la riqualificazione dell’intero complesso.

La Regione Campania, proprietaria dell’impianto, ha infatti annunciato un investimento complessivo di 50 milioni di euro per trasformare il Collana in un centro polisportivo all’avanguardia. Il progetto prevede la realizzazione di dieci nuove palestre, un campo da basket, una pista di pattinaggio, la copertura delle tribune dello stadio e un parcheggio interrato.

Parallelamente alla riapertura della piscina del Collana, buone notizie arrivano anche per il PalaDennerlein, affidato in concessione all’ente di promozione sportiva Aics. Il palazzetto, ristrutturato per 1,8 milioni di euro, torna a disposizione della città dopo anni di abbandono e vandalizzazioni.

La riapertura della piscina del Collana e la riqualificazione del PalaDennerlein rappresentano un segnale di rinascita per lo sport napoletano. Un passo avanti nel percorso di rifunzionalizzazione degli impianti sportivi cittadini, che punta a restituire alla collettività spazi di aggregazione e pratica sportiva di qualità.