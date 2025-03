Marano: rifiuti ovunque, sorvolo aerei a tutte le ore, strade in condizioni pietose. Menefreghismo e incapacità, primi due anni horror della giunta Morra

Condividi

Visite: 187

41 Visite

Aerei dalle sei del mattino, come ogni primavera, e fino all’autunno prossimo. La vicenda sembra non interessare ai politici locali, che nulla hanno fatto sul tema, se non istituire una commissione consiliare. Risultati, però, nessuno. Menefreghismo su tutta la linea, per una misura che doveva essere sperimentale e che, invece, senza alcuna interlocuzione con le amministrazioni locali, sta diventando permanente.

Non va meglio sul fronte rifiuti (nella foto parco Sime): incivili o non incivili non è più tollerabile tenere una città in queste condizioni. Un disastro dal centro alla periferia e non solo nei fine settimana. Non è più questione di inciviltà, bisogna invertire il trend con controlli e sanzioni efficaci. Altrimenti ogni discorso è aria fritta.

Strade ancora in condizioni pietose: al Comune sarebbero arrivate diverse centinaia di migliaia di euro, ma pare che non si possano utilizzare per le strade, contrariamente a quanto invece ritiene o riteneva un funzionario importante. Ci sono tanti altri problemi, ma per carità di patria evitiamo di citarli, per non infierire.

La città, dall’avvento di questa giunta, non è migliorata. Certo, le condizioni finanziarie del Comune sono quelle che sono, ma si sapeva anche prima. Certo, i problemi sono tanti e atavici, ma si sapeva anche prima.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews