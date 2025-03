Giornata internazionale vittime Covid: a Villaricca il ricordo

Condividi

Oggi, 18 marzo, nella Giornata Internazionale delle Vittime del Covid, il nostro pensiero va con profonda commozione alla comunità di Villaircca e a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari. Ogni vita spezzata è una ferita indelebile, ogni assenza un dolore che non si può colmare. Ricordiamo chi non c’è più, onoriamo il loro sacrificio e trasformiamo il lutto in memoria viva, affinché nessuna di queste vite venga mai dimenticata. Il loro ricordo sarà la nostra forza, la nostra promessa di non dimenticare mai.

L’associazione Idee e concretezza.













