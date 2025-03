PUNTI DI VISTA. RINALDI: “MARANO RIDOTTA A ESSERE LA VECCHIA BAGNOLI TANTO È IL MIASMA CHE SI RESPIRA”

Condividi

Ieri sera una puzza di zolfo intensa a Marano. Cosa aspetta il Comando della Compagnia Carabinieri di Marano a cercare di vederci chiaro? Sono pochi i Maranesi che avvertono questo schifo. La maggioranza forse è vissuta così tanto nello sterco, da diventare insensibile a un’aria così nauseabonda. Invece è attenta a ogni buca stradale che incontra durante il loro inutile peregrinaggio in costose auto da esibire.

È gente “pariante”.

Oppure plebaglia che conta soltanto i sacchetti della spazzatura lasciati per ogni dove. Oppure impegnata a portare a spasso i loro cani a insozzare, con escrementi, i marciapiedi e a impregnare di piscio i soliti posti, per marcare il territorio: si badi, gli amatori canini non usano palette e sacchetti quando non sono visti, figuriamoci se hanno la obbligatoria bottiglia di acqua per mitigare il tanfo di urina.

Intanto gli aerei continuano a decollare sulle nostre teste. Per un cambio di rotta milionario. E quando girano tanti soldi, probabile che ci siano quelli che intascano mazzette esagerate.

Troppa noncuranza da parte di quelli che hanno fatto finta di amministrarci. Portenti di mediocrità pure se avessero lontanamente tentato di prendersi cura della comunità loro assegnata.

Per ora respiriamo questa aria avvelenata. Nell’attesa che almeno i Carabinieri ricordino di essere la Benemerita.

Solo loro possono fare da castigamatti. E servire con onore ogni pezzo di Patria. Marano inclusa.

Stefano Rinaldi, già diretto de l’Attesa













