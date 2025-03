Marano, dopo il nostro articolo si scuote FdI. “Massimo rispetto per le istituzioni, non lavoriamo per salvare Morra”

Condividi

Fratelli d’Italia smentisce con fermezza le illazioni riportate da una testata giornalistica (sarebbe la nostra, ndr) locale, secondo cui il nostro partito sarebbe coinvolto in un presunto tentativo di “avvelenare i pozzi” per favorire l’attuale amministrazione in riferimento al Partito Democratico. Si tratta di affermazioni totalmente false e infamanti, che respingiamo con decisione.

Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato il massimo rispetto per le istituzioni e i loro rappresentanti, quali il Prefetto ed il Ministro dell’Interno, e non ha mai nemmeno lontanamente ipotizzato interventi o pressioni di alcun genere. Tali ipotesi, oltre a essere prive di ogni fondamento, sono del tutto contrarie alla nostra visione della politica ed in questo momento storico anche contro ogni logica politica!

Diffidiamo chiunque dal continuare a diffondere illazioni prive di logica e di fondamento che possano minare l’onorabilità del nostro partito. Fratelli d’Italia continuerà a operare con trasparenza e coerenza, sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini e nel rispetto delle istituzioni democratiche.

Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

On.le Michele Schiano

Abbiamo pubblicato integralmente il comunicato inviatoci da Fdì, per dovere di cronaca e rispetto di tutti, ma siamo altrettanto convinti della bontà delle nostre fonti. Sarà il tempo e gli eventi a stabilire se avevamo ragione noi o l’onorevole Schiano e il gruppo di FdI, che finalmente, dopo settimane e mesi di silenzi, dicono qualcosa su Marano. I fatti, per ora, dicono questo: una candidata sindaco di FdI di qualche anno fa, Teresa Giaccio, oggi è in maggioranza con il sindaco del Pd; un’altra, Barbara Schiattarella, candidata sindaco alle ultime amministrative, non ha mai brillato per durezza (e mettiamola così) nei confronti di Morra.

