La terribile morte di Gene Hackman: è deceduta prima la moglie e lui, malato, diversi giorni dopo

Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti per cause naturali. Lo hanno stabilito gli investigatori del New Mexico. Ma le indagini mostrano circostanze davvero drammatiche. Il celebre e amato attore americano, due volte premio Oscar, è infatti rimasto per una settimana sotto lo stesso tetto insieme al corpo senza vita della moglie, con la quale era sposato da 34 anni. Probabilmente, non se n’è neppure reso conto, perché soffriva di Alzheimer.