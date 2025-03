Marano, Socrate-Mallardo protagonista ai giochi matematici provinciale

Condividi

In una città dove tutto va a rotoli, dove il senso della normalità é sempre più una chimera difficile da raggiungere, un grazie alle scuole che spesso abbandonate a se stesse, con grande senso di abnegazione danno lustro alla nostra città.

É il caso dell’ I. C. Socrate-Mallardo che, proseguendo la tradizione consolidata negli anni, ottiene lusinghieri risultati nei giochi matematici di livello provinciali, portando alla finale nazionale di Palermo l’alunno di seconda sezione L Grasso Vincenzo. Ulteriore motivo di orgoglio per l’ istituzione scolastica sono il secondo posto di Angelo Grasso e il terzo posto di Flavia Fasciglione per la categoria classi prime.

La manifestazione voluta ogni anno dal pirotecnico Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella e coordinata magistralmente dal Prof. Luca Lerro, coadiuvato quest’anno dal Prof. Cesarano Domenico e dall’ insegnante Marica Ricciardiello, é il fiore all’ occhiello non solo della Socrate-Mallardo ma anche dei due istituti superiori che operano sul territorio di Marano che vedranno queste eccellenze un domani essere loro alunni.

A nome della collettività maranese giungano ai Dirigenti Scolastici e a tutto il personale scolastico che opera sul territorio i più vivi ringraziamenti per alimentare la fiammella della normalità che spesso é a corta dell’ olio della legalità.

Comunicato stampa

