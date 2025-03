Ragazzo autistico aggredito dal branco: lo hanno picchiato fino a farlo svenire

Condividi

Visite: 93

45 Visite

Aggressione choc a Fermo dove un ragazzo autistico è stato brutalmente picchiato dal branco. “La violenta aggressione di un ragazzo con autismo avvenuta oggi a Fermo nelle Marche è di una gravità inaudita. Barbarie. Un gruppo di ragazzi alla fermata del bus prima ha circondato lo studente in attesa del mezzo per tornare a casa poi lo ha selvaggiamente picchiato fino allo svenimento. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio – sottolinea Angsa, Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo – Il ragazzo è stato medicato dai sanitari del 118 ed ora è ricoverato in ospedale con lesioni in diverse parti del corpo, trauma cranico e irritazione degli occhi per uso dello spray urticante”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews