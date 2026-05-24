Flottiglia: gli attivisti tornano in Spagna, provocano e i poliziotti baschi li manganellano

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Anche gli ultimi attivisti della Flotilla hanno fatto rientro a casa: gli spagnoli, a differenza degli altri, si sono fermati in Turchia qualche giorno in più per ricevere cure mediche e rientrare con calma in Patria dopo essersi riposati. Ma non si aspettavano di ricevere quel tipo di accoglienza al loro arrivo a Bilbao. La delegazione basca della missione è arrivata in Spagna intorno alle 14 e quasi subito si sono registrati incidenti e momenti di tensione tra le persone presenti ad accoglierli e la polizia basca delle Ertzaintza, intervenute anche con i manganelli.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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