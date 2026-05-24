Flottiglia: gli attivisti tornano in Spagna, provocano e i poliziotti baschi li manganellano

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Anche gli ultimi attivisti della Flotilla hanno fatto rientro a casa: gli spagnoli, a differenza degli altri, si sono fermati in Turchia qualche giorno in più per ricevere cure mediche e rientrare con calma in Patria dopo essersi riposati. Ma non si aspettavano di ricevere quel tipo di accoglienza al loro arrivo a Bilbao. La delegazione basca della missione è arrivata in Spagna intorno alle 14 e quasi subito si sono registrati incidenti e momenti di tensione tra le persone presenti ad accoglierli e la polizia basca delle Ertzaintza, intervenute anche con i manganelli.
Secondo fonti del dipartimento basco della Sicurezza, gli agenti hanno effettuato alcuni interventi e proceduto all’identificazione di alcune persone all’arrivo degli attivisti, senza fornire ulteriori dettagli su un’operazione che risulta ancora in corso. Secondo altre fonti, gli incidenti sono scoppiati quando alcuni membri della Flotilla, mentre erano con i media, hanno bloccato il passaggio attraverso uno dei gate di arrivo. In quel momento, gli agenti avrebbero caricato alcuni dei nuovi arrivati e chi li stava aspettando, i quali avrebbero presumibilmente scavalcato il cordone di sicurezza, causando momenti di forte tensione. Difficile credere che sia solo un momento di stop davanti a un gate ad aver scatenato la reazione della polizia: è probabile che ci fossero dei pregressi che non sono stati registrati e che spiegano quell’azione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews