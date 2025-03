Napoli, ciclista investito da ambulanza: è grave

Condividi

Un ciclista di 45 anni è stato investito in via Marina, a Napoli, da un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e si trova ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto all’angolo con via Duomo. Sul posto l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che sta ascoltando testimoni e sta acquisendo le immagini di videosorveglianza per l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto all’interno della corsia riservata alla circolazione di mezzi pubblici. Stamattina, intorno alle 7, una bici elettrica, all’altezza di via Duomo e varco Pisacane, a Napoli, è stata tamponata da un’ambulanza adibita al servizio dialisi. Entrambi i veicoli avevano la stessa direzione di marcia.

Il ciclista, 46 anni, in seguito all’urto, ha riportato gravi ferite tanto da essere trasportato d’urgenza all’Ospedale Mare dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed ora è in prognosi riservata.













