MARANO, SI AMPLIA IL POOL DI ISPETTORI CHE INDAGA SUL COMUNE: ENTE ORMAI PROSSIMO AL QUINTO SCIOGLIMENTO PER MAFIA

Si amplia la struttura della Commissione ispettiva che sta svolgendo le indagini sul Comune di Marano. Il materiale da vagliare è più che consistente, per questo, il gruppo di lavoro si servirà di ulteriori professionalità, in particolare, in aggiunta ai 3 componenti già nominati dal Prefetto di Napoli, ci saranno altri 007 a supporto. Esponenti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Provveditorato alle Opere Pubbliche indagheranno sulla compagine politico-amministrativa, sugli appalti, sugli affidamenti, sugli atti, sulle delibere e tanto altro ancora.

Appare del tutto evidente che il Comune si avvii verso il quinto scioglimento per mafia, con buona pace degli scettici, degli insultatori seriali, di chi tende a sminuire le cose e dei menestrelli dei poteri forti assoldati per sponsorizzare (fin da ora) già i potenziali candidati alle prossime amministrative, in piena attività social.













