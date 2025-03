Cardarelli, inaugurato il Padiglione G dell’ospedale napoletano. Particolare attenzione a visite oculistiche e gastroscopie

L’intervento ha previsto da quadro economico un investimento pari a 5 milioni 600mila euro ed è stato realizzato in appena 345 giorni. Venticinque le discipline che ospiterà: chirurgia d’urgenza, ortopedia, otorinolaringoiatria (esami strumentali e logopedia), endocrinologia, gastroenterologia, chirurgia plastica, dermatologia (prime visite, medicazioni, tumori cutanei, fototerapia), cardiologia, infettivologia, reumatologia, dietologia, medicina d’urgenza (centro trombosi), chirurgia (patologie pavimento pelvico), servizio di psicologia clinica, neurologia (centro cefalee, neurologia cerebrovascolare), neurochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia della tiroide e paratiroide, nefrologia, urologia, immunologia, oculistica, riabilitazione.

L’apertura del Padiglione G permetterà di liberare il Palermo per destinarlo del tutto all’oncologia ed ematologia. Vincenzo De Luca ha puntato l’attenzione su visite oculistiche e gastroscopie che potranno essere effettuate nei nuovi spazi. “Sono due delle cose che ci fanno accumulare più liste d’attesa”. Poi promette che entro il mese di aprile “…la Campania sarà la prima regione d’Italia per liste d’attesa”. Non è la prima volta che il governatore si lascia andare a tali affermazioni. Lo aveva già annunciato prima per la fine del 2023 e poi per la fine del 2024, per poi incolpare il Governo del mancato raggiungimento dell’obiettivo. La situazione, al momento, non pare migliorata, anche ascoltando le denunce di attivisti e comitati cittadini. “Faremo quest’altro miracolo nonostante abbiamo 15mila medici in meno e meno risorse delle altre regioni”.