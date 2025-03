Il Centro Aktis premiato a Vienna al Congresso Europeo di Radiologia

Condividi

15 Visite

Aktis, da Marano alla vetta d’Europa: ecco il riconoscimento che fa storia.

In occasione del Congresso Europeo di Radiologia svoltosi a Vienna, in Austria, dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2025, il dott. Valerio Scoppa, CEO ed Amministratore del Centro Aktis, ha ricevuto un premio dalla multinazionale United Imaging Healthcare per essere il primo centro diagnostico in Europa ad aver installato la nuovissima e moderna TC, modello uCT 820.

A consegnare il riconoscimento al massimo dirigente del centro diagnostico maranese è stato il dott. Stefan Ulzheimer, responsabile Europa della United Imaging Healthcare.

Sono poi arrivate anche le congratulazioni del dott. Armando Cioffi, Country General Manager del gruppo multinazionale cinese.

“Ricevere questo riconoscimento è, per noi, motivo di grande orgoglio – spiega Valerio Scoppa -. Essere i primi in Europa ad installare questa tecnologia all’avanguardia testimonia il nostro costante impegno nell’offrire ai pazienti le migliori soluzioni diagnostiche disponibili. Desidero ringraziare la United Imaging Healthcare per questo gentile pensiero avuto nei nostri confronti”.

Presso lo stand dedicato, presente anche il direttivo della Contek Srl, agente esclusivo United Imaging Healthcare in Regione Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews